Dans un cadre verdoyant, au cœur du Bocage Normand, le séjour en itinérance vélo que nous proposons va transporter les jeunes à travers le département du Calvados lors d’une boucle de près de 170 km au départ de Caen. Avec pour thème principal “EUROPE EXPRESS”, les jeunes partiront explorer le département, et ses différents sentiers cyclables tels que l’Eurovélo 4 ou encore la Vélo Francette.

Inscription à TANDEM

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale. Base de Louisan 14240 ANCTOVILLE Aurseulles Anctoville Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-16T08:00:00 2021-08-16T23:59:00;2021-08-17T00:00:00 2021-08-17T23:59:00;2021-08-18T00:00:00 2021-08-18T23:59:00;2021-08-19T00:00:00 2021-08-19T23:59:00;2021-08-20T00:00:00 2021-08-20T23:59:00;2021-08-21T00:00:00 2021-08-21T18:59:00

