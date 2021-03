Palaiseau Centre Aquatique la Vague Palaiseau [COMPLET] Balade à vélo encadrée: A la (re)découverte du plateau de Saclay et de ses richesses (gratuit) Centre Aquatique la Vague Palaiseau Catégorie d’évènement: Palaiseau

Centre Aquatique la Vague, le samedi 20 mars à 14:00

L’association MDB-Palaiseau à Vélo, antenne de « Mieux se Déplacer à Bicyclette » vous propose une balade à vélo encadrée le samedi 20 mars 2021. Le rendez-vous est fixé à 14h devant la piscine La Vague (ici: [https://osm.org/go/0BOSbIkGY?m=](https://osm.org/go/0BOSbIkGY?m=)) Le parcours de 20 km à plat, vous permettra de découvrir les diverses facettes du plateau de Saclay, avec des arrêts réguliers pour échanges, commentaires et découvertes culturelles. Il se déroulera essentiellement sur pistes cyclables et chemins stabilisés, il est ouvert à tous, y compris aux enfants sportifs à partir de 9/10 ans Conseils :

– penser à vérifier l’état général de son vélo et en particulier les freins et les pneus avant le départ, – apporter un nécessaire de réparation, de l’eau et un goûter, masque et gel hydroalcoolique pour les pauses La participation est gratuite et il n’y a pas d’inscription préalable. La balade est susceptible d’être annulée en fonction de l’évolution de la situation sanitaire ou en cas de conditions météo trop mauvaises. L’annulation sera annoncée sur cette page : [https://www.facebook.com/events/428272941621686/](https://www.facebook.com/events/428272941621686/)

Renseignements : [palaiseauavelo@mdb-idf.org](mailto:palaiseauavelo@mdb-idf.org)

accès libre et gratuit

2021-03-20T14:00:00 2021-03-20T17:00:00

