Pessac

COMPLET // Bain de forêt avec l'Arbre et moi

Catégorie d'évènement: Pessac

COMPLET // Bain de forêt avec l'Arbre et moi

Pessac, le dimanche 21 mars à 10:30

Pessac, le dimanche 21 mars à 10:30

**Des études scientifiques récentes ont prouvé ce que nous savons depuis toujours : nous avons tous besoin du contact avec la nature !

Lors de ce bain de forêt, créer une rupture avec le rythme frénétique de votre vie, éteignez votre portable et partez dans les bois.

Le Bain de Forêt est une sortie guidée : une invitation à changer de rythme, à renouer avec vos sens, à retrouver votre souffle, à lâcher le stress. Il s’agit de plaisir et de se faire du bien.** **A Pessac, rendez-vous communiqué à l’inscription.**

**Limité à 5 personnes.**

**Public adulte.**

Gratuit, sur inscription

Pratiquer la sylvothérapie contribue à l'équilibre pour toutes les dimensions de l'Être : psychiques, physiques et émotionnelles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-21T10:30:00 2021-03-21T12:30:00

Détails
Catégorie d'évènement: Pessac

Lieu
Pessac

Adresse
Pessac

Ville
Pessac