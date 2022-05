COMPLET – Aventure Nature Centre JEAN UDAQUIOLA

Dans la forêt, sur les lacs, dans les dunes, à la recherche des richesses de la nature landaise pour mieux la connaitre et la protéger, tu apprendras les techniques oubliées… – Bivouac – Apprentissage des techniques pour utiliser les éléments naturels – 1 balade équestre en forêt – Jeux de piste, découverte de la faune et de la flore – Stand-up paddle [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document “Protocole sanitaire”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 430,00 €

Vien t’amuser dans la forêt, sur les lacs, dans les dunes… Centre JEAN UDAQUIOLA 1414 AVENUE LATECOERE, 40600 BISCARROSSE

