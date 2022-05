COMPLET – Aventure Nature Centre ECOLE DES NEIGES, 10 juillet 2022, .

COMPLET – Aventure Nature

du dimanche 10 juillet au dimanche 17 juillet à Centre ECOLE DES NEIGES

A Lamoura, c’est un séjour rempli de sports de plein air qui t’attend avec au programme : – du tir à l’arc (à partir de 8 ans) – une course d’orientation – de l’escalade – des randonnées autour du lac et du belvédère – une sortie au Parcabout de Lamoura pour jouer, courir, sauter et marcher dans des filets, suspendus dans les arbres ! Mais aussi d’activités manuelles : land-art, peinture… Ta semaine sera également rythmée par des séances de piscine et des veillées entre amis. Au cours de ce séjour, la vie collective dans le centre de vacances te permettra de: – faire l’expérience de la citoyenneté – participer à l’élaboration des règles et aux conseils d’enfants – comprendre et mieux respecter les autres et les décisions communes – gérer les conflits – développer ta prise de parole et ton argumentation Et surtout de prendre confiance en toi! Il n’est pas nécessaire de fournir de document spécifiques pour la participation à ce séjour. Prévoir des vêtements confortables. L’organisation de toutes les activités sera adaptée au cadre règlementaire et aux mesures sanitaires renforcées. [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document “Protocole sanitaire”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 508,00 €

Un cocktail ludique et sportif !

Centre ECOLE DES NEIGES 350 Chemin de l’Ecole des Neiges LA COMBE DU LAC, 39310 LAMOURA



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-10T17:00:00 2022-07-10T00:00:00;2022-07-11T00:00:00 2022-07-11T00:00:00;2022-07-12T00:00:00 2022-07-12T00:00:00;2022-07-13T00:00:00 2022-07-13T00:00:00;2022-07-14T00:00:00 2022-07-14T00:00:00;2022-07-15T00:00:00 2022-07-15T00:00:00;2022-07-16T00:00:00 2022-07-16T00:00:00;2022-07-17T00:00:00 2022-07-17T10:00:00