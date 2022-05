COMPLET – Aventure et Découverte du Littoral Normand Centre VILLA EOLE, 17 juillet 2022, .

COMPLET – Aventure et Découverte du Littoral Normand

du dimanche 17 juillet au vendredi 22 juillet à Centre VILLA EOLE

Viens découvrir la baie du Mont St Michel au rythme des marées… au programme de ton séjour nature : – Initiation à la marche pédestre autonome, le long des sentiers des douaniers – Sensibilisation à l’environnement côtier et forestier – Traversée et découverte sensoriel de la baie du Mont St Michel Et bien sûr, vivre l’expérience nomade du camping en nature, des veillées grands jeux ou à thèmes. N’oublie pas d’apporter un duvet et un matelas Dans le cadre de la labellisation Colo Apprenante, voici les enjeux éducatifs et pédagogiques du séjour Axes du programme : – Vivre un temps de vacances et de loisirs autour du vivre ensemble. – Accompagner et renforcer les apprentissages autour d’activités environnementale et patrimoniales – Proposer aux jeunes de 6-14 ans un temps de vacances et de loisirs Objectifs : – Apprendre à vivre ensemble et retrouver un sens du collectif, continuer à développer ses compétences sociales et civiques ; – Réinvestir les apports d’apprentissage par le biais du loisir et des activités ; – Expérimenter les connaissances et les compétences de chacun ; – Appréhender les problématiques liées au développement durable et devenir citoyen de son propre environnement ; – Initier les enfants à la pratique du bivouac, de la gestion de budget et de la maintenance des temps de vie quotidienne (confection des repas, courses…); – Développer la confiance en soi avec l’acquisition de nouvelles compétences dans le cadre d’un camp nature. – Développer sa culture scientifique et sa curiosité (activité autour du milieu marin) – Remobiliser ses connaissances et en développer de nouvelles – Développement de la prise de parole, de l’argumentation et du respect des décisions communes (atelier d’échanges et d’écritures qui servira de support à la communication aux familles) [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document “Protocole sanitaire”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 459,00 €

Découverte de l’itinérance sur les côtes Normandes !!!

Centre VILLA EOLE La Croix Paqueray, 50740 CAROLLES



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-17T14:00:00 2022-07-17T00:00:00;2022-07-18T00:00:00 2022-07-18T00:00:00;2022-07-19T00:00:00 2022-07-19T00:00:00;2022-07-20T00:00:00 2022-07-20T00:00:00;2022-07-21T00:00:00 2022-07-21T00:00:00;2022-07-22T00:00:00 2022-07-22T15:00:00