COMPLET – Aventure Eau’Pyrénéenne

du dimanche 31 juillet au samedi 6 août à La Base Aventure d’ARETTE

Tel un aventurier, tu partiras en trek à la Pierre Saint Martin sur les sentiers des contrebandiers pour observer la chaine des Pyrénées et ses rapaces. La nuit en bivouac dans la forêt pour vivre une aventure entre copains hors du temps. Viens vite nous rejoindre car la grande journée challenge avec course d’orientation et grand défi n”attend que toi ! Et pour encore plus de fun, tu pourras aussi participer aux activités suivantes : – descente en luge d’été et en trottinette tout terrain – descente rafting sur le gave d’Oloron Enfin, des veillées animées, des activités créatives et artistiques, des petits et des grands jeux … viendront compléter ce programme pour encore plus de partage avec tes nouveaux amis. Informations complémentaires : – Test d’aisance aquatique pour la pratique du rafting. – Mesures barrières assurées conformément à la législation en vigueur. [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document “Protocole sanitaire”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 475,00 €

La Base Aventure d’ARETTE 29, avenue Marcel LOUBENS, 64570 ARETTE



