du lundi 9 août au vendredi 13 août à La Bambinière

Le séjour a pour objectif de sensibiliser les enfants à la protection du littoral tout zen profitant d’ctivités de bord de mer. Au programme: * 1 séance de paddle * 1 séance de char à voile * 1 sortie en mer en bateau semi-rigide * 1 journée à Festyland * Des jeux de plage et baignades

335€

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. La Bambinière 19 rue de la Rivière 14114 Ver-sur-Mer Ver-sur-Mer Calvados

2021-08-09T00:00:00 2021-08-09T23:59:00;2021-08-10T00:00:00 2021-08-10T23:59:00;2021-08-11T00:00:00 2021-08-11T23:59:00;2021-08-12T00:00:00 2021-08-12T23:59:00;2021-08-13T00:00:00 2021-08-13T23:59:00

