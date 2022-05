COMPLET – Au feu les pompiers Centre JEAN UDAQUIOLA, 18 juillet 2022, .

COMPLET – Au feu les pompiers

du lundi 18 juillet au samedi 23 juillet à Centre JEAN UDAQUIOLA

Tu rêves d’action, de devenir pompier et être utile aux autres ? Viens découvrir cette passion de l’urgence avec les visites de caserne et avec des manipulations (lances, extincteurs, découverte des véhicules VSAB et CCF…). Une formation premiers secours (PSC1 à partir de 10 ans) te sera proposée et tu découvriras aussi le triangle du feu que tu apprendras à combattre. Tu auras aussi la possibilité de participer à d’autres activités : – 1 séance de Stand up paddle, – Trollball, Bubble-foot, – Sortie dune du Pilat, tir à l’arc, parcours d’orientation, jeux de ballons, hockey, pelote, ping-pong, baby-foot… Sans oublier les veillées conviviales, grands jeux, soirées à thèmes, sorties… [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document “Protocole sanitaire”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 570,00 €

Viens rencontrer les pompiers et prépares toi à l’action !

Centre JEAN UDAQUIOLA 1414 AVENUE LATECOERE, 40600 BISCARROSSE



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-18T10:00:00 2022-07-18T00:00:00;2022-07-19T00:00:00 2022-07-19T00:00:00;2022-07-20T00:00:00 2022-07-20T00:00:00;2022-07-21T00:00:00 2022-07-21T00:00:00;2022-07-22T00:00:00 2022-07-22T00:00:00;2022-07-23T00:00:00 2022-07-23T14:00:00