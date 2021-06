La Bourboule centre de vacances de la ville de Nanterre La Bourboule, Puy-de-Dôme COMPLET Au cœur des volcans centre de vacances de la ville de Nanterre La Bourboule Catégories d’évènement: La Bourboule

Puy-de-Dôme

du lundi 2 août au dimanche 22 août à centre de vacances de la ville de Nanterre

Séjour de découverte de l’Auvergne et du parc régional des volcans; au programme visite du chateau de Val à Bort les orgues, randonée avec un guide en moyenne montagne à la dévouverte des volcans proches, de la vallée de chaude four, la tour d’auvergne… les enfants bénificieront d’un cycle d’initiation à l’équitation leur permettant de randonner au sein des 4 hectares de la propriété et de prodiguer les soins aux poneys. pour se rafraichir des baignades en milieu naturel sont prévues.

sur inscription en fonction du quotient familiale

dans le cadre de l'opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l'Éducation Nationale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-02T08:30:00 2021-08-02T09:00:00;2021-08-22T08:30:00 2021-08-22T09:00:00

