[COMPLET] Ateliers de réalisation de Monsieur Carnaval Médiathèque François Mitterrand Bassens, mercredi 27 mars 2024.

[COMPLET] Ateliers de réalisation de Monsieur Carnaval Cartons, papiers, colle et peintures pour un après-midi créatif et convivial animé par Valentine Adenis et Carole.

Prévoir blouse ou vêtements usagés. Mercredi 27 mars, 14h00 Médiathèque François Mitterrand sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-27T14:00:00+01:00 – 2024-03-27T16:00:00+01:00

Fin : 2024-03-27T14:00:00+01:00 – 2024-03-27T16:00:00+01:00

Médiathèque François Mitterrand rue du 8 Mai 1945, 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-bassens.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0557808178 »}]

carnaval ateliers