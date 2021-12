Bohain-en-Vermandois Bohain-en-Vermandois Aisne, Bohain-en-Vermandois [COMPLET] Atelier enfants : Les barbouilleurs de Matisse Bohain-en-Vermandois Bohain-en-Vermandois Catégories d’évènement: Aisne

Bohain-en-Vermandois

[COMPLET] Atelier enfants : Les barbouilleurs de Matisse Bohain-en-Vermandois, 24 décembre 2021, Bohain-en-Vermandois. [COMPLET] Atelier enfants : Les barbouilleurs de Matisse Bohain-en-Vermandois

2021-12-24 – 2021-12-24

Bohain-en-Vermandois Aisne Bohain-en-Vermandois 4 4 Atelier enfants : Les barbouilleurs de Matisse à la Maison familiale d’Henri Matisse (12 rue du château) à Bohain en Vermandois.

– Vendredi 24 décembre de 10h à 11h30 : décoration façon vitrail.

– Vendredi 31 décembre de 10h à 11h30 : porte bonheur.

Tarif 4€

Age : de 4 à 12 ans.

Inscription obligatoire au 0323609054 Maison Matisse

Bohain-en-Vermandois

