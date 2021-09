Chambéry Chambéry Chambéry, Savoie COMPLET – Atelier de fabrication d’un carnet de poche _ Journées Européennes du Patrimoine 2021 Chambéry Chambéry Catégories d’évènement: Chambéry

Savoie

COMPLET – Atelier de fabrication d’un carnet de poche _ Journées Européennes du Patrimoine 2021 Chambéry, 18 septembre 2021, Chambéry. COMPLET – Atelier de fabrication d’un carnet de poche _ Journées Européennes du Patrimoine 2021 2021-09-18 – 2021-09-18 Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Carré Curial

Chambéry Savoie Atelier de fabrication d’un carnet de poche +33 4 79 60 04 04 dernière mise à jour : 2021-09-09 par

Détails Catégories d’évènement: Chambéry, Savoie Autres Lieu Chambéry Adresse Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Carré Curial Ville Chambéry lieuville 45.56385#5.92472