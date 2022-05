COMPLET – Astronomie aux Ecayennes Les Ecayennes, 7 août 2022, .

COMPLET – Astronomie aux Ecayennes

du dimanche 7 août au vendredi 12 août à Les Ecayennes

Tu aimes tout ce qui est en lien avec la science ? Alors, ce séjour entre nature et étoiles est pour toi, avec au programme la découverte de nouvelles activités telles que : – La découverte des constellations et des étoiles – L’observation de la faune et de la flore – La visite du planétarium – La programmation informatique avec le robot Thymio – Une sortie accrobranche Tu participeras aussi à des petits et grands jeux, à des veillées animèes ainsi qu’à des sorties culturelles dans les environs. Rejoins-nous vite! Viens t’enrichir en découvrant de nouveaux lieux, de nouvelles personnes pour devenir plus autonome. Tu pourras appréhender les problématiques liées au développement durable et ainsi devenir citoyen de ton propre environnement. Avec ce séjour scientifique, tu pourras redécouvrir le patrimoine de Dijon et de sa région. Alors n’attends plus! [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document “Protocole sanitaire”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 380,00 €

Tu es passionné d’astronomie et de sciences ? Alors viens approfondir tes connaissances en t’amusant.

Les Ecayennes Pôle Enfance 28 rue des Ecayennes, 21000 DIJON



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-07T08:00:00 2022-08-07T00:00:00;2022-08-08T00:00:00 2022-08-08T00:00:00;2022-08-09T00:00:00 2022-08-09T00:00:00;2022-08-10T00:00:00 2022-08-10T00:00:00;2022-08-11T00:00:00 2022-08-11T00:00:00;2022-08-12T00:00:00 2022-08-12T17:00:00