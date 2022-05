COMPLET – Archéo Landes Centre JEAN UDAQUIOLA, 22 août 2022, .

COMPLET – Archéo Landes

du lundi 22 août au samedi 27 août à Centre JEAN UDAQUIOLA

Viens découvrir les vestiges archéologiques dans la forêt des Landes encadré par des passionnés ! Pars une semaine à la rencontre des vestiges du passé. Tu vas pouvoir réaliser des fouilles et pratiquer l’archéologie expérimentale ! Au programme de ta colo Archéo Landes : – Fouille et reconstruction d’un four à goudron – Découverte du patrimoine Landais et de l’histoire de la forêt Landaise, – Découverte des sites sublacustres au musée de Sanguinet. – Découverte et pratique des échasses, chants gascons…. Sans oublier les autres temps forts et activités de colo (petits et grands jeux, activités manuelles, jeux de sociétés,…) les veillées conviviales, soirées à thèmes, sorties… [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document “Protocole sanitaire”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 480,00 €

Découvre les vestiges archéologiques des Landes!

Centre JEAN UDAQUIOLA 1414 AVENUE LATECOERE, 40600 BISCARROSSE



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-22T10:00:00 2022-08-22T00:00:00;2022-08-23T00:00:00 2022-08-23T00:00:00;2022-08-24T00:00:00 2022-08-24T00:00:00;2022-08-25T00:00:00 2022-08-25T00:00:00;2022-08-26T00:00:00 2022-08-26T00:00:00;2022-08-27T00:00:00 2022-08-27T14:00:00