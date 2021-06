COMPLET Apprends moi la rivière camping du pont, 16 août 2021-16 août 2021, Lisle.

du lundi 16 août au vendredi 20 août à camping du pont

Durant 5 jours, les collégiens (jusqu’à 14 ans) s’initeront à la pratique d’activités physiques et de pleine nature autour de la rivière. L’objet premier est de promouvoir, en prenant appui sur l’environnement culturel, patrimonial, touristique, humain, l’envie et le désir de comprendre, d’expliquer, d’apprécier toutes les opportunités offertes par les ressources locales. Eveiller à la connaissance, donner le goût et l’ambition d’apprendre, de partager la culture et la connaissance, de contribuer à donner l’envie de s’inscrire dans une action citoyenne, tels sont nos principaux objectifs. Les jeunes adhérents au projet vivront en camping afin de facilité l’esprit de groupe et d’entraide. Le milieu naturel sera exploré à pied, en canoë et en pédalo et toutes les découvertes et apprentissages seront consignés dans un carnet de séjour que chaque jeune pourra personnaliser. Celui-ci sera agrémenté de document pédagogique, de croquis des jeunes ou de notes souvenirs. Ce carnet personnel servira de base de discussion lors du bilan du séjour. Les activités porteront essentiellement sur le milieu aquatique : canoë, pêche, pédalo, baignade,education à l’environnement des zones humides.

inscription ALSH Boul Isle manoire et Bass et Aube, tarif en fonction du QF : gratuit pour les QF inférieurs à 622€ ; 40€ pour QF de 623-800 ; 50€ pour QF de 801 à 1000 ; 65€ pour QF de 1001-1250 ; 80€ pour QF de 1251-1500 ; 100€ pour QF de 1501 et plus

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

camping du pont 8 route du pont 24350 LISLE Lisle Dordogne



2021-08-16T09:30:00 2021-08-16T23:59:00;2021-08-17T09:30:00 2021-08-17T23:59:00;2021-08-18T09:30:00 2021-08-18T23:59:00;2021-08-19T09:30:00 2021-08-19T23:59:00;2021-08-20T09:30:00 2021-08-20T17:59:00