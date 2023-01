COMPLET Alison Wheeler – La Comédie du Finistère Brest Brest Catégories d’Évènement: Brest

Finistère Alison Wheeler a un petit message pour vous : Brestois, brestoises,

Je vous convie à une représentation secrète, d’un projet secret dans un lieu pas tenu secret sinon vous ne pourrez pas venir.

Promis ce n’est pas un concert acoustique à la gratte, ni une conférence pour vous expliquer comment devenir riche en 30 jours.

Faudra débourser un peu de sous, mais c’est toujours ça que les que les impôts n’auront pas.

Alors venez, faîtes pas genre que vous avez autres choses à faire,

Bisou Dates des représentations :

– Jeudi 26 Janvier à 21h00

– Vendredi 27 Janvier à 21h00

– Samedi 28 Janvier à 17h00 et 21h00 Informations pratiques : Salle accessible aux PMR

> Placement libre, par ordre d’arrivée

> Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation

> Boissons et nourriture interdits en salle (à l’exception des petites bouteilles d’eau en plastique – 50cl maximum)

> L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle.

Durée 1h15 SPECTACLE COMPLET. contact@confucius-bretagne.org +33 2 99 87 08 85 La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest

