COMPLET activités de pleine nature ALSH Maison des Jeunes de Chancelade, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Chancelade.

COMPLET activités de pleine nature

du lundi 19 juillet au vendredi 23 juillet à ALSH Maison des Jeunes de Chancelade

Durant 5 jours, les collégiens jusqu’à 14 ans, iront camper au complexe sportif de Chercuzac, à l’ALSH de Chancelade (maison des jeunes). Les activités dominantes du séjour  Découverte des écosystèmes du territoire ainsi que du langage scientifique s’y rapportant  Maintien et consolidation des bases des mathématiques à travers des calculs mentaux effectués lors des activités sportives et culinaires  Démarche éco citoyenne (préservation de la nature et de notre environnement)  Maintien du langage écrit à travers la création de « carnet de bord » journalier, individuel et collectif notifiant les découvertes et savoirs appris quotidiennement, ainsi que par l’envoi d’un courrier postal  Promouvoir l’importance d’une dépense physique journalière La grande majorité des trajets s’effectueront à pieds ou en vélos. Au programme, tir à l’arc, moutain board, Yoga, course d’orientation, canoë… Chaque activités sportives mobilisants des savoir-être et savoir-faire spécifiques aux besoins des adolescents (concentration, maitrise de soi, confiance en soi, concertation, coopération…) et indispensable pour évoluer en tant qu’élève et citoyen. De même les notions de respect, de rapport à son corps, d’hygiène et d’équilibre alimentaire seront mises en avant.

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

ALSH Maison des Jeunes de Chancelade complexe sportif de Chercuzac, 24650 Chancelade Chancelade Dordogne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-19T09:30:00 2021-07-19T23:59:00;2021-07-20T09:30:00 2021-07-20T23:59:00;2021-07-21T09:30:00 2021-07-21T23:59:00;2021-07-22T09:30:00 2021-07-22T23:59:00;2021-07-23T09:30:00 2021-07-23T18:00:00