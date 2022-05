COMPLET – A vos fourneaux Centre JEAN UDAQUIOLA

du lundi 18 juillet au samedi 23 juillet à Centre JEAN UDAQUIOLA

Tous les jours viens découvrir une nouvelle recette de pâtisserie. Chaque matin, apprentissage des techniques de cuisine, des règles de sécurité alimentaire avec un spécialiste pour pouvoir déguster des délicieuses préparations le soir venu (gâteaux, tartelettes, friandises…). Chaque après-midi, des activités ludiques et sportives pour profiter pleinement de ses vacances! Sans oublier les veillées animées entre amis! [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document “Protocole sanitaire”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 480,00 €

Tu aimes les gâteaux ? La cuisine, les petits-four ? Viens les créer et les cuisiner avec nous ! Centre JEAN UDAQUIOLA 1414 AVENUE LATECOERE, 40600 BISCARROSSE

Lieu Centre JEAN UDAQUIOLA Adresse 1414 AVENUE LATECOERE, 40600 BISCARROSSE

