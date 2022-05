COMPLET – A l’Eau Matelot La Maison du Littoral Basque

COMPLET – A l’Eau Matelot La Maison du Littoral Basque, 7 août 2022, . COMPLET – A l’Eau Matelot

du dimanche 7 août au samedi 13 août à La Maison du Littoral Basque

Toi, petit matelot à bord de ton bateau, explore la baie de Saint Jean de Luz, son fort, ses digues et ses secrets. Au programme, 5 séances de voile, jeu de piste au château d’Abbadia, pêche à pied, baignades et jeux de plage…. mais aussi des veillées à thèmes et grands jeux avec les copains. Alors n’attends plus…en avant moussaillon ! Ce séjour en baie de St Jean de Luz est fait pour toi ! Informations complémentaires : – Test d’aisance aquatique obligatoire pour la pratique de la voile – Mesures barrières assurées conformément à la législation en vigueur [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document “Protocole sanitaire”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 490,00 €

A bord de ton navire, deviens un vrai matelot ! La Maison du Littoral Basque Chemin des Blocs, 64500 CIBOURE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-07T14:00:00 2022-08-07T00:00:00;2022-08-08T00:00:00 2022-08-08T00:00:00;2022-08-09T00:00:00 2022-08-09T00:00:00;2022-08-10T00:00:00 2022-08-10T00:00:00;2022-08-11T00:00:00 2022-08-11T00:00:00;2022-08-12T00:00:00 2022-08-12T00:00:00;2022-08-13T00:00:00 2022-08-13T10:00:00

Détails Autres Lieu La Maison du Littoral Basque Adresse Chemin des Blocs, 64500 CIBOURE lieuville La Maison du Littoral Basque

La Maison du Littoral Basque https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//