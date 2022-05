COMPLET – A l’abordage Moussaillons Centre JEAN UDAQUIOLA, 8 août 2022, .

COMPLET – A l’abordage Moussaillons

du lundi 8 août au samedi 13 août à Centre JEAN UDAQUIOLA

Un séjour idéal pour apprendre et progresser tout en s’amusant, acquérir le pied marin et se familiariser avec le milieu naturel ! Le stage Moussaillons est la porte d’entrée sur le monde maritime. Grâce à de nombreuses activités variées et ludiques, tu découvriras en douceur et en toute sécurité l’environnement marin. Découvre en bateau la nature qui t’entoure : les insectes et les plantes de la réserve naturelle proche du Centre, l’histoire du site, la pêche… tout cela en s’amusant. À chaque jour son aventure ! – Voile : sur un bateau stable et sécurisé adapté aux plus jeunes. (jeux d’équilibre, sortie à la rame dans les marais) – Baignades au lac – Découverte du milieu : dune du Pilat, observation de la faune. – Ateliers de créations manuelles (tableau de nœuds marins, cerf-volant) ou artistiques. – Grands jeux : jeu de piste, chasse au trésor, parcours forestier d’orientation. – Soirées veillées : jeux, contes… [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document “Protocole sanitaire”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 430,00 €

Viens découvrir en bateau la nature qui t’entoure, à l’abordage moussaillon !

Centre JEAN UDAQUIOLA 1414 AVENUE LATECOERE, 40600 BISCARROSSE



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-08T10:00:00 2022-08-08T00:00:00;2022-08-09T00:00:00 2022-08-09T00:00:00;2022-08-10T00:00:00 2022-08-10T00:00:00;2022-08-11T00:00:00 2022-08-11T00:00:00;2022-08-12T00:00:00 2022-08-12T00:00:00;2022-08-13T00:00:00 2022-08-13T14:00:00