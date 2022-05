COMPLET – À la Découverte d’un Village Médiéval Les PEP Grand Oise, 1 août 2022, PIERREFONDS.

COMPLET – À la Découverte d’un Village Médiéval

du lundi 1 août au vendredi 5 août

En route pour l’aventure avec tes nouveaux amis pour un séjour plein de découvertes au pied du château de Pierrefonds ! En plus des petits et grands jeux ou encore des veillées animées, tu pourras aussi participer aux activités suivantes : – Activité de découverte de l’éco-système: Découverte du milieu forestier – Activités physiques et sportives: Accrobranche, pédalos – Activité culturelle: Visite du château de PIERREFONDS – Activités apprenantes: lecture, expression, écriture, numérique, créations manuelles – Grands jeux, veillées, feu de camp, soirées à thème … Le contenu du séjour sera construit en fonction des besoins identifiés des publics et s’appuiera sur le socle commun. Exemples de compétences qui seront mobilisées par rapport aux activités qui seront proposées ci-dessous : Environnement et développement durable : – Mobiliser ses connaissances pour comprendre quelques questions liées à l’environnement et au développement durable et agir en conséquence Compétences sociales et civiques : – Pratiquer un jeu ou un sport collectif en respectant les règles. – Avoir un comportement responsable : Respecter les autres et les règles de la vie collective La culture humaniste : – Pratiquer les arts et avoir des repères en historie des arts – Interpréter de mémoire une chanson, participer à un jeu rythmique – Inventer et réaliser des textes, des œuvres plastiques, des chorégraphies ou des enchaînements, à visée artistique ou expressive Si certaines de ces compétences, notamment celles liées au « savoir être » en collectivité sont mobilisées de façon spontanée à tout moment de la journée, d’autres, (plus scolaires) seront travaillées lors de temps structurés appelés « activités réflexives », qui se dérouleront essentiellement le matin. La démarche pédagogique du séjour est d’associer renforcement scolaire et activités sportives, de découverte de l’environnement ou du patrimoine dans un esprit « vacances » mais aussi d’éducation citoyenne. [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document “Protocole sanitaire”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 677,00 €

On s’amuse en apprenant avec les copains !!

Les PEP Grand Oise Centre partenaire 1 rue Sabatier, 60350 PIERREFONDS PIERREFONDS



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

