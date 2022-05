COMPLET – 100% Adrénaline Centre GRAND LARG’, 24 juillet 2022, .

du dimanche 24 juillet au dimanche 31 juillet à Centre GRAND LARG’

Prépare-toi à vivre un séjour hors du commun sur la presqu’île de Quiberon! – 2 séances de karting sur la plus grande piste outdoor de la région au tracé impressionnant, succession de courbes rapides et de virages serrés : tout pour se divertir et tester ses aptitudes au pilotage. – 1 séance de bouée tractée – 1 séance de challenge Segway Après une initiation au pilotage du Segway, les participants effectuent une séance d’essai sur les 3 circuits et les 4000m² de jeux, bosses et franchissements du parcours freestyle forêt. Puis répartis en équipes, ils s’engagent sur un challenge sous forme de courses en relai. Dextérité et stratégie seront indispensables pour triompher ! Tu profiteras également de veillées animées, de soirées à thèmes, contes, jeux collectifs, sans oublier la boum de fin de séjour. Le certificat d’aisance aquatique est indispensable pour la pratique des activités nautique. [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document “Protocole sanitaire”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 496,00 €

Prépare-toi à vivre un séjour hors du commun !

Centre GRAND LARG’ 12 Rue du Fort de Penthièvre Kerhostin, 56510 ST PIERRE QUIBERON



