« Complainte que fait Bretaigne », ou si des funérailles royales m’étaient contées. Auditorium Rennes, jeudi 28 mars 2024.

Du 2024-03-28 18:30 au 2024-03-28 20:00.

Les obsèques d’Anne de Bretagne en 1514 durèrent, selon la tradition royale alors en vigueur, plusieurs semaines. Un cérémonial majestueux décrit avec précision par le héraut d’armes Pierre Choque, dans un récit intitulé Commémoration et avertissement de la mort de madame Anne, deux foys royne de France, duchesse de Bretaigne, copié et conservé dans une trentaine de manuscrits calligraphiés et enluminés. Sarah Toulouse, conservatrice du fonds ancien, présente l’exemplaire que la Bibliothèque a la chance de conserver.

Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine