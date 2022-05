Compile des isséens : Peter Gabriel Médiathèque centre-ville Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Médiathèque centre-ville, le samedi 4 juin à 15:30

Peter Gabriel est un artiste à multiples facettes : membre du groupe de rock progressif Genesis avant son départ en 1975, et une carrière solo fructueuse avec des albums inventifs, il a également fait des incursions marquantes dans la musique de film et la « World Music ». Son charisme lors des concerts est indéniable. Ce café musical donnera l’occasion de finaliser la compile des isséens de l’année suite au questionnaire en ligne le concernant, en départageant en direct les morceaux « nominés » restés en ballotage. Au-delà de 10 min après le début de l’animation plus aucune entrée ne sera autorisée. Merci de votre compréhension.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Café musical Médiathèque centre-ville 33, rue du gouverneur général Eboué, Issy-les-Moulineaux

