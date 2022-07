Compiègne Plage Compiègne, 13 juillet 2022, Compiègne.

Compiègne Plage

Avenue des Martyrs de la Liberté Compiègne Oise

2022-07-13 14:00:00 – 2022-08-17 20:00:00

Compiègne

Oise

Tous les jours, de 14h à 20h : L’équipe d’animateurs fera, cette année encore, preuve de créativité pour que l’été à Compiègne Plage vous laisse des souvenirs inoubliables !

En permanence : jeux d’eau et de glisse, bateaux, pédalos, activités sportives (boxe, volley-ball, tennis de table, fitness, zumba, football, beach,…) activités HomeBall, jeux de sable. Une zone de loisirs adulte sera installée sous des barnums et proposera divers jeux et activités artistiques et manuelles (billards, jeux d’échecs, jeux de société, atelier artistique…)

De façon ponctuelle : stand apiculture, lecture de contes, initiation au secourisme, art floral japonais, animations sportives en lien avec les clubs sportifs compiégnois.

Le week-end uniquement : ferme pédagogique, art du cirque (clown, jongleur, magicien, caricaturiste…), animations musicales.

Les temps forts

Vendredi 15 juillet à 19h :Inauguration de Compiègne Plage et de l’opération « Nos Quartiers d’été ». Ouverture du parc à 16h. Manège pour enfants, kiosque à confiseries vegan, bio et/ou sans sucre avec animation autour de la fabrication de ces confiseries, concert et barbecue suivis à 22h30 d’une séance de cinéma en plein air et d’un feu d’artifice.

Vendredi 5 août : Deuxième nocturne de Compiègne Plage. Ouverture du parc à 16h. Concert, barbecue. Séance de cinéma en plein air à partir de 22h30.

Jeudi 21 juillet et 11 août : animations Terre de Jeux 2024. Compiègne et ses quartiers préparent les Jeux Olympiques.Animations autour d’un mini village olympique Terre de jeux 2024. Activités organisées avec le soutien de la Région et de l’État.

Du 23 au 28 août : Nouveauté cette année avec Nos quartiers en fête. Semaine interculturelle en partenariat avec les associations de quartiers. Chaque jour, une programmation musicale française et internationale vous est proposée.

+33 3 44 40 72 00

