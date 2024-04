COMPIÈGNE L’EMPIRE DES NAPOLÉON – VÉRONIQUE PROUST Marvejols, mercredi 10 avril 2024.

COMPIÈGNE L’EMPIRE DES NAPOLÉON – VÉRONIQUE PROUST Marvejols Lozère

Venez assister à la conférence sur Compiègne, l’Empire des Napoléon. L’originalité et la beauté du plus grand château néo-classique français, la qualité de ses décors intérieurs et de son mobilier, constituent un ensemble unique, un lieu historique qui est l’une des plus importantes résidences impériales françaises. Réservations obligatoires ! 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 14:30:00

fin : 2024-04-10

Porte du Soubeyran

Marvejols 48100 Lozère Occitanie veroniqueproust48@gmail.com

