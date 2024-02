Compiègne en Lumière Compiègne, samedi 24 février 2024.

Le 24 février, de 18h30 à minuit, l’association UTCéenne Compiègne en Lumière proposera un événement qui mettra en valeur l’université et son insertion dans la ville de Compiègne, depuis maintenant plus de 50 ans !

Vous pourrez redécouvrir les alentours du centre Benjamin Franklin lors d’un parcours lumineux rempli d’animations qui sauront plaire à tous les publics. Une fois traversés le parc Songeons et les Bords de l’Oise, la soirée se terminera par des concerts et DJ sets 100% Made in UTC, directement depuis la passerelle empruntée chaque jour par la communauté UTCéenne !

Les étudiants sont impatients de montrer Compiègne depuis un nouveau point de vue.

Billetterie http://woosh.assos.utc.fr/sales/lightupcity-edition-20247 .

Début : 2024-02-24 18:30:00

fin : 2024-02-25 00:30:00

Rue Roger Couttolenc

Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France lightupcity@assos.utc.fr

