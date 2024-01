Je buterais bien ma mère un dimanche Compiègne, jeudi 1 février 2024.

Je buterais bien ma mère un dimanche Compiègne Oise

Début : 2024-02-01 20:00:00

fin : 2024-02-01

Si l’énergie était une femme…

Que celui qui n’a jamais eu envie de tuer sa mère lui jette la première pierre

Trois femmes, trois générations, une histoire peu banale. De la grand-mère collabo mais amoureuse à la fille déjantée et attachante, Julie Villers propose l’expérience unique d’un voyage thérapeutique loin de l’univers girly et des clichés habituels. Vous allez la détester un peu, vous allez l’aimer beaucoup !

Plus efficace qu’une séance de psy, plus drôle que l’intégrale de Freud, plus névrosée qu’une conversation avec Woody Allen, faites une expérience unique et certifiée originale !

1 BIS Place Saint-Jacques

Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France romain@letheatreamoustaches.com



