Antoine Rabault improvise avec lui-même Compiègne, jeudi 25 janvier 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-25 20:00:00

fin : 2024-01-25

Une performance époustouflante !

Chaque soir, un nouvel univers, un nouvel enjeu, une nouvelle histoire mais un unique comédien dans un seul en scène 100% improvisé.

Parce que la vie c’est comme une boîte de chocolat, Antoine Rabault vous propose de s’amuser autour d’une histoire et d’un enjeu pendant 1 heure.

Spectacle interactif et 100% improvisé, chaque représentation sera donc unique et c’est toi, Public qui décideras.

« Antoine Rabault improvise avec lui-même », un seul en scène dont vous, spectateurs, êtes quand même un peu les héros.

Vous l’avez adoré dans « Et si on se mariait » et dans nos Moustaches Comedy Club !

15 .

1 BIS Place Saint-Jacques

Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France romain@letheatreamoustaches.com



