Quelques maux d’amour Compiègne, dimanche 21 janvier 2024.

Quelques maux d’amour Compiègne Oise

Début : 2024-01-21 17:30:00

fin : 2024-01-21

Une comédie tendre et explosive !

Après la parution de son premier roman, Tom Suterball a connu la fortune et la gloire.

Mais depuis, c’est la page blanche…

Pour tenter de retrouver l’inspiration et échapper à la pression de son éditeur, il décide de s’enfermer dans un hôtel.

Mais l’arrivée de Jeanne, une femme de ménage au caractère bien trempé et à la répartie dévastatrice, va semer la pagaille dans sa chambre et dans sa vie.

Lui, le solitaire cynique et égocentrique s’attendait à tout… sauf à elle. Et quand Tom découvre, qu’en plus, Jeanne a des TOC, forcément rien ne va plus. Il voulait du calme. Il va être servi !

L’auteur de la pièce délirante « Pas d’panique, c’est la police ! » revient avec une comédie romantique explosive où l’amour doit parfois frapper 3 fois à la porte avant qu’on lui ouvre…

1 BIS Place Saint-Jacques

Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France



