Rendez-vous à Fleury le 9 décembre pour le Téléthon

Samedi 9 décembre, 09h00
Compexe sportif des Jacobins
Entrée libre

La Ville en partenariat avec l'association « De l'Union Fleury la Force » et des associations sportives du CJF vous propose un programme d'animations le samedi 9 décembre dans le cadre du Téléthon.

AU PROGRAMME

Les 24h du Sport – Défis sportifs
De 9 h à 18 h au Complexe sportif des Jacobins

9 h à 12 h 30 : Triathlon

10 h à 12 h : Tennis de table

10 h à 12 h : Tir laser

12 h à 14 h : Foot en salle

14 h à 16 h : Biathlon intérieur

14 h à 17 h : Pétanque (concours au 303 rue Marcelin Berthelot)

14 h à 18 h : Ouverture de la piscine au public au profit du Téléthon

16 h à 18 h : Volley.

Participation minimum de 1€ reversée au Téléthon Vente de livres De 10 h à 18 h à la Bibliothèque Les Jacobins Vente de recueils par l’Association Au Fil des Mots De 14 h à 18 h dans la salle Louis Langlois Plus d’information auprès de l’association De l’Union Fleury la Force au 06 31 66 41 02. Compexe sportif des Jacobins 38 Rue du 11 Novembre, 45400 Fleury-les-Aubrais Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 31 66 41 02 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T09:00:00+01:00 – 2023-12-09T18:00:00+01:00

