Compet’Or Not Compet’ Médiathèque l’Ourse Dinard, samedi 4 mai 2024.

Compet’Or Not Compet’ Médiathèque l’Ourse Dinard Ille-et-Vilaine

Spectacle Jeune public

Pour cette lecture théâtralisée spéciale jeux olympiques par la compagnie bretonne « Écoutez voir… », une grande professionnelle de la glisse viendra raconter ses expériences de danses d’équilibres, de levée d’étoiles, de pirouettes combinées. Elle livrera au public les confessions qu’elle a reçues de Marcel le champion et d’autres grands vainqueurs de la littérature jeunesse, avec pour devise « Pas trop vite, un peu plus haut, plus fort ensemble ».

samedi 4 mai

Médiathèque L’Ourse

Gratuit Sur inscription

Tout public dès 5 ans

Les réservations sont activées 1 mois avant la date de l’animation

Inscriptions en ligne, par téléphone 02 99 46 28 30 ou directement sur place ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 15:00:00

fin : 2024-05-04 16:00:00

Médiathèque l’Ourse 2 Place de Newquay

Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

L’événement Compet’Or Not Compet’ Dinard a été mis à jour le 2024-04-10 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme