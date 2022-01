Compétitions de Golf « Golf in Bordeaux » Association Golf in Bordeaux Golf de Teynac Beychac-et-Caillau Catégories d’évènement: Beychac-et-Caillau

### **Compétitions à venir** – **Ugolf Bordeaux Cameyrac** Ugolf Bordeaux Championship avec VDO en matchplay (villenave VS cameyrac) : les 28 et 29 mai 50 ans du golf : les 25 et 26 juin Coupe du personnel: 25 septembre – **Golf de Teynac** Compétition Carrefour contact le 22 mai – **Ugolf de Villenave d’Ornon** Iron Golf by BMW Eden Auto : Il consiste à faire jouer 3 fois le parcours 18 trous en une seule journée. Les joueurs enchaineront 54 trous pendant que l’équipe du golf s’occupera de les restaurer sur le parcours. La formule de jeu est le simple stableford individuel. L’événement se déroulera en juin (date n’est pas encore fixée). – **Golf de Biscarosse** Pro-Am LE DEFI, après 2 ans d’absence, du vendredi 1er au dimanche 3 juillet. – **Golf des Vigiers (30 ans du club)** Semaine des Vigiers du dimanche 24 juillet au samedi 30 juillet. – **Médoc Golf Resort** Coupe des 36 Châteaux : les 10 et 11 septembre

Initiation gratuite vous avez toujours voulu essayer le golf ? avec Golf in Bordeaux c'est possible ! Association Golf in Bordeaux Golf de Teynac Domaine de Teynac 33750 Beychac-et-Caillau

