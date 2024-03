Compétition Zone Ouest Salle Omnisports Châtellerault, vendredi 22 mars 2024.

Compétition Zone Ouest Finale de Zone ouest de Patinage artistique 22 – 24 mars Salle Omnisports Entrée libre aux spectateurs de tous les âges.

Début : 2024-03-22T15:00:00+01:00 – 2024-03-22T21:00:00+01:00

Fin : 2024-03-24T15:00:00+01:00 – 2024-03-24T21:00:00+01:00

Finale de la Zone Ouest

Venez assister à la finale de roller artistique de la zone OUEST organisée par le Skating Club de La roche Posay.

Les meilleurs patineurs des régions Nouvelle Aquitaine et Pays de la Loire se rencontrent lors de ces 3 journées de compétitions pour assurer leur sélection au Championnat de France.

Vous pourrez découvrir les différentes spécialités de notre discipline aussi spéctaculaire que du patinage artistique sur glace.

Qu’il s’agisse de l’engagement physique et de la force des patineurs artistiques, ou bien de la grâce et de l’émotion des danseurs en passant pas la complicité et l’élégance des couples, vous serez impressionés par ce spectacle incroyable.

L’entrée est libre pour les specateurs de tous les âges.

Le skating Club et ses bénévoles ont hâte de vous retrouver.

N’hésitez pas également à nous contacter pour pratiquer ce sport à La Roche Posay avec nous et notre entraineuse diplômée et plurichampionne de France Priscilla.

Salle Omnisports Route de Nonnes Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

