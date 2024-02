Compétition VTT UFOLEP Saint-Priest-sous-Aixe, dimanche 31 mars 2024.

Compétition VTT UFOLEP organisé en partenariat avec le vélo-club de la commune.

1 tour de 6,5 km avec départ à 9h30 et 2 tours de 3,5 km avec départ prévu à 13h30.

Ouvert aux adultes et jeunes licenciés UFOLEP et aux adultes et jeunes non licenciés. Engagement en ligne vivement conseillé (majoration de 2€ pour les inscrits de dernière minute sur place).

Rendez-vous au stade.

Reconnaissance possible à partir de samedi après-midi. Ravitaillements, récompenses, point d’eau potable, pot de l’amitié et petite restauration et buvette sur place. EUR.

Début : 2024-03-31 09:00:00

fin : 2024-03-31 14:30:00

Saint-Priest-sous-Aixe 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine lroudier87@gmail.com

