Competition VTT GRAVEL Soudrain, 12 mars 2023, Levet

2023-03-12 13:30:00

Cher Levet Venez participer à la compétition de VTT GRAVEL Soudrain qui se déroulera le dimanche 12 Mars à partir de 13h30.

Le certificat médical est obligatoire pour l’USEP ainsi que les non licenciés.

Les épreuves débuteront à partir de 13h30 pour l’initiation USEP, les 13/14 ans et les 15/16 ans.

A 15h, ce sera au tour des 17 ans et plus de s’élancer.

Inscrivez-vous sur www.cyclisme-ufolep18.fr ou bien au 06.70.83.79.40 Une compétition VTT GRAVEL Soudrain ouverte aux licenciés et non-licenciés ! +33 6 70 83 79 40 https://www.cyclisme-ufolep18.fr/ pixabay

