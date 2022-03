Compétition “Valence Martial Tournament” Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Compétition “Valence Martial Tournament” Valence, 19 mars 2022, Valence. Compétition “Valence Martial Tournament” Valence

2022-03-19 – 2022-03-19

Valence Drôme Valence Martial Tournament rassemble tous les meilleurs combattants du moment en k1, et Pancrace. https://www.valence.fr/fr/tous-les-evenements/valence-martial-tournament.html Valence

dernière mise à jour : 2022-02-26 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Ville Valence lieuville Valence Departement Drôme

Valence Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

Compétition “Valence Martial Tournament” Valence 2022-03-19 was last modified: by Compétition “Valence Martial Tournament” Valence Valence 19 mars 2022 Drôme Valence

Valence Drôme