Compétition surf_Open de Bretagne Cadet/juniors Plomeur Catégories d’Évènement: Finistère

Plomeur

Compétition surf_Open de Bretagne Cadet/juniors, 4 mars 2023, Plomeur . Compétition surf_Open de Bretagne Cadet/juniors Pointe de la Torche Plomeur Finistere

2023-03-04 09:00:00 – 2023-03-05 Plomeur

Finistere Rise Up Surf Co, labellisée par la Fédération française de surf et spécialisée dans l’enseignement du surf et ses disciplines associées, organise cette compétition pour les jeunes. Cette compétition est ouverte à tous les compétiteurs âgés de moins de 18 ans. +33 2 98 98 21 55 Plomeur

dernière mise à jour : 2023-02-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Plomeur Autres Lieu Plomeur Adresse Pointe de la Torche Plomeur Finistere Ville Plomeur lieuville Plomeur Departement Finistere

Plomeur Plomeur Finistere https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plomeur /

Compétition surf_Open de Bretagne Cadet/juniors 2023-03-04 was last modified: by Compétition surf_Open de Bretagne Cadet/juniors Plomeur 4 mars 2023 finistère Plomeur Pointe de la Torche Plomeur Finistere

Plomeur Finistere