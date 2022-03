Compétition sportive : Tournoi des Ducs de Nevers Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Compétition sportive : Tournoi des Ducs de Nevers Nevers, 19 mars 2022, Nevers. Compétition sportive : Tournoi des Ducs de Nevers Nevers

2022-03-19 – 2022-03-20

Nevers Nièvre EUR Compétition sportive « Tournoi des Ducs de Nevers » à la Maison des Sports à NEVERS.

Compétition d’escrime à l’épée, pour les moins de 17 ans, circuit national.

Samedi 19 à 12h : compétition individuelle dame.

Dimanche 20 à 8h : compétitions individuelles homme et par équipe dame.

Entrée gratuite. neversescrime@orange.fr +33 3 86 36 11 13 https://nevers-escrime.fr/ Compétition sportive « Tournoi des Ducs de Nevers » à la Maison des Sports à NEVERS.

Compétition d’escrime à l’épée, pour les moins de 17 ans, circuit national.

Samedi 19 à 12h : compétition individuelle dame.

Dimanche 20 à 8h : compétitions individuelles homme et par équipe dame.

Entrée gratuite. Nevers

dernière mise à jour : 2022-03-11 par

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Nevers Adresse Ville Nevers lieuville Nevers Departement Nièvre

Nevers Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/

Compétition sportive : Tournoi des Ducs de Nevers Nevers 2022-03-19 was last modified: by Compétition sportive : Tournoi des Ducs de Nevers Nevers Nevers 19 mars 2022 Nevers nièvre

Nevers Nièvre