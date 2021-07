Douarnenez Douarnenez Douarnenez, Finistère Compétition SKC race kitefoil Douarnenez Douarnenez Catégories d’évènement: Douarnenez

Douarnenez Finistère Douarnenez 2 jours de régate en baie de Douarnenez pour cette épreuve ouverte à tous les riders en Formule 41 et Kitefoil Open. Cette épreuve se déroule dans le cadre du Bretagne Kiteboard Tour. Voici le programme prévu :

Samedi 28 août :

9h/11h : Chaine d’inscription à la Maison du Nautisme de Douarnenez

11h : Briefing

13h : 1er signal de départ Dimanche 29 août :

11h00 : Briefing

13h : 1er signal de départ

