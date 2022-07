Compétition nationale Elite de parapente Bourg-Saint-Maurice Bourg-Saint-Maurice Catégories d’évènement: Bourg-Saint-Maurice

Savoie

Compétition nationale Elite de parapente Bourg-Saint-Maurice, 30 juillet 2022, Bourg-Saint-Maurice. Compétition nationale Elite de parapente

Terrain d’atterrisage des Ilettes Bourg-Saint-Maurice Savoie

2022-07-30 – 2022-07-31 Bourg-Saint-Maurice

Savoie Compétition Elite s’adressant aux meilleurs parapentistes français. Sur un parcours imposé au départ du Fort de la Platte qui sera le meilleur pour rejoindre l’aire des Ilettes ! contact@lesarcs.com +33 4 79 07 12 57 Bourg-Saint-Maurice

dernière mise à jour : 2022-07-11 par

Détails Catégories d’évènement: Bourg-Saint-Maurice, Savoie Autres Lieu Bourg-Saint-Maurice Adresse Terrain d'atterrisage des Ilettes Bourg-Saint-Maurice Savoie Ville Bourg-Saint-Maurice lieuville Bourg-Saint-Maurice Departement Savoie

Bourg-Saint-Maurice Bourg-Saint-Maurice Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourg-saint-maurice/

Compétition nationale Elite de parapente Bourg-Saint-Maurice 2022-07-30 was last modified: by Compétition nationale Elite de parapente Bourg-Saint-Maurice Bourg-Saint-Maurice 30 juillet 2022 Terrain d'atterrisage des Ilettes Bourg-Saint-Maurice Savoie

Bourg-Saint-Maurice Savoie