2022-07-15 – 2022-07-17

Landes Rendez-vous du vendredi 15 au dimanche 17 juillet pour la compétition nationale de Disc Golf.

Vendredi à partir de 14h : reconnaissance du parcours

Samedi de 8h30 à 17h : compétition avec 2 rondes de 18 trous

Dimanche : suite de la compétition – Remise des prix à partir de 16h

