Compétition nationale de Danse FDO Gymnase municipal Maîche, samedi 2 mars 2024.

Compétition nationale de Danse FDO Gymnase municipal Maîche Doubs

Pour la première fois sur le plateau de Maiche une compétition de danse de tous styles se tiendra toute la journée.

Des écoles de danse venues de Lyon, d’Epinal, Nancy, Chalon-sur-Saône en plus des élèves de l’association Mouv’Body de Maîche s’affronteront pour proposer les plus belles prestations et monter sur le podium!

A voir: Dance’Show, Hip hop, Rock, claquettes,… EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 10:00:00

fin : 2024-03-02 22:00:00

Gymnase municipal 51 Rue Saint-Michel

Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté ass.mouvbody@gmail.com

