Compétition longs métrages Cinéma Le Balzac, 30 juin 2021-30 juin 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 1 au 2 juillet 2021 :

jeudi, vendredi de 0h à 0h

payant

Événement dans le cadre du Festival » Quand les Russes nous bouleversent / Когда Русские нас потрясают » – 7e édition du festival du film russe de Paris et Île-de-France qui aura lieu du 28 juin au 6 juillet prochain

Nous vous attendons nombreux comme chaque année pour la compétition de films inédits qui vous offrent un aperçu du meilleur de la création cinématographique contemporaine en Russie ! Vous aurez la chance de rencontrer les réalisateurs en visio-conférence à la fin de chaque projection pour une expérience cinématographique totale !

La vigueur du cinéma russe est restée impressionnante en 2020 grâce au développement extrêmement rapide d’un cinéma commercial de qualité et ambitieux – désormais bien visible en France sur Canal+ ou sur les plateformes.

Mais il existe aussi un cinéma d’auteur très intéressant et original, souvent frondeur, toujours très vivant. Les cinq films de la compétition sont à l’image de la société russe, pleine d’énergie, d’ironie et parfois de désespoir. Et en constant renouvellement, comme en atteste la présence d’un film yakoute, L’Épouvantail. Ce cinéma, bien loin de Moscou, est en pleine effervescence depuis quelques années.

Par une sélection de quatre premiers ou seconds longs métrages, la compétition du festival a pour ambition de présenter un instantané du jeune cinéma russe le plus récent : autant de regards percutants et captivants (et parfois sensuels !) sur la société russe actuelle.

Un jury, décernera le Grand Prix du Festival. Ciné+, partenaire du Festival, diffusera en France le film primé lors de sa sortie en salle.

Venez découvrir dans la grande salle du Balzac les films de Dimitri Davydov, Mikhaïl Segal, Ivan Tverdovski, Philippe Youriev et Andreï Zaïtsev : le cinéma russe d’aujourd’hui !

Événement à ne pas manquer d’autant que des rencontres en visio-conférence avec tous les réalisateurs auront lieu à l’issue des projections !

L’épouvantail – Пугало, de Dimitri Davydov (2020, 1h12)

Cinéma Le Balzac, jeudi 1er juillet à 15h45

Le Chasseur de baleine – Китобой, de Philippe Youriev (2020, 1h33)

Cinéma Le Balzac, jeudi 1er juillet à 21h

Conférence – Конференция, d’Ivan Tverdovski (2020, 2h09)

Cinéma Le Balzac, vendredi 2 juillet à 15h30

Plus profond ! – Глубже !, de Mikhaïl Segal (2020, 1h49)

Cinéma Le Balzac, vendredi 2 juillet à 18h15

Journal du Blocus – Блокадный дневник, d’Andreï ZaÏtsev (2020, 1h58)

Cinéma Le Balzac, vendredi 2 juillet à 21h

Cinéma Le Balzac 1 rue Balzac Paris 75008

Contact :Rivages Russie Événements http://quandlesrusses.com/accueil https://www.facebook.com/festivaldefilmrusse https://twitter.com/FilmRusseParis

Quand les Russes nous bouleversent