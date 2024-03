Compétition Kan Ar Bobl Salle Michel Fraboulet Saint-Brieuc, dimanche 24 mars 2024.

Compétition Kan Ar Bobl Salle Michel Fraboulet Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Le Kan Ar Bobl est un concours de chant, musique et contes ouvert à toutes et tous. Vous pouvez encore vous inscrire ou simplement venir encourager ceux qui iront sur scène.

La sélection sera suivie d’un fest-deiz scène ouverte à partir de 15h et organisé par SKV. .

Début : 2024-03-24 13:30:00

fin : 2024-03-24 18:00:00

Salle Michel Fraboulet 13 Rue de Penthièvre

Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne contact@tiarvro-santbrieg.bzh

L’événement Compétition Kan Ar Bobl Saint-Brieuc a été mis à jour le 2024-03-13 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme