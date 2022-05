Compétition équestre – Championnat départemental de derby cross

2022-05-22 09:00:00 09:00:00 – 2022-05-22 16:00:00 16:00:00 Dimanche 22 mai 9h-16h, centre équestre Haras de Valdor. Gratuit. Myriam Elgarch 06 66 13 28 90. Les cavaliers vont s’élancer à grande vitesse sur un parcours en terrain varié comportant des obstacles naturels demandant du courage (troncs, haies, buttes…) et des obstacles classiques qui peuvent tomber en cas de touche demandant précision et respect. Spectaculaire. Dimanche 22 mai 9h-16h, centre équestre Haras de Valdor. Gratuit. Myriam Elgarch 06 66 13 28 90. dernière mise à jour : 2022-03-09 par

