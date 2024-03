Compétition e-Sport L’Arob@se Metz, samedi 8 juin 2024.

Compétition e-Sport Défiez-vous entre amis ou en famille sur des jeux compétitifs à travers différents tournois. Samedi 8 juin, 10h00 L’Arob@se Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-08T10:00:00+02:00 – 2024-06-08T17:00:00+02:00

Samedi exceptionnel à L’Arob@se avec Reverse Gaming, défiez-vous entre amis ou en famille sur des jeux compétitifs à travers différents tournois proposés tout au long de la journée.

L’Arob@se Place de la bibliothèque – 57000 Metz Metz Bellecroix Moselle Grand Est L’Arob@se, espace phare, dans la lignée des Itinéraires Numériques, est un lieu de découverte et d’initiation mis en œuvre par les Bibliothèques-Médiathèques de Metz pour accompagner le public dans la transition numérique, défricher la révolution, démystifier les pratiques et explorer de nouveaux horizons.

Il regroupe quatre espaces complémentaires : le forum, le studio, l’arcade et l’atelier.

L’Arob@se est ouvert tous les mercredis et samedis de 13h à 17h.

