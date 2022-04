Compétition Disc Golf – 1er Open du Velay Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

Le Puy-en-Velay Haute-Loire Le Puy-en-Velay Le Disc Golf Club du Velay a le plaisir d’organiser sa première compétition de disc golf sur son parcours de la Pinatelle du Zouave. Tournoi classé PDGA C-Tier sur deux manches de 18 corbeilles. +33 6 67 61 26 91 Polignac Parc de la Pinatelle du Zouave Le Puy-en-Velay

