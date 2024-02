Compétition Départementale de Kayak-Cross quai d’Alsace-Lorraine Châtellerault, samedi 16 mars 2024.

Compétition Départementale de Kayak-Cross Le club de Kayak de Châtellerault organise une rencontre départementale de Kayak-Cross, nouvelle discipline Olympique aux sensations fortes ! Samedi 16 mars, 14h00 quai d’Alsace-Lorraine

Début : 2024-03-16T14:00:00+01:00 – 2024-03-16T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-16T14:00:00+01:00 – 2024-03-16T17:00:00+01:00

Le club de Canoë-Kayak de Châtellerault reçoit les clubs du Département pour une manche de Challenge Départemental de Kayak Cross !

Adopté pour les Jeux de 2024 comme nouvelle discipline olympique, le kayak Cross est une discipline aux sensations fortes tant pour les spectateurs que pour les participants durant laquelle 4 concurrents s’élancent depuis une plateforme et s’affrontent pour franchir la ligne d’arrivée en premier tout en contournant des obstacles.

Le public est attendu nombreux afin de célébrer les jeux olympiques à venir, de profiter de l’effervescence de la journée et se divertir et encourager les participants.

quai d'Alsace-Lorraine, 86100 Châtellerault

